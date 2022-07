“Ho subito una crudele truffa affettiva”. Pamela Prati in un’intervista al Corriere torna a parlare di Mark Caltagirone, l’uomo di cui si è parlato per mesi perché era in procinto di diventare suo marito e che invece non è mai realmente esistito.

Della faccenda “si stanno occupando gli avvocati”, ha detto la showgirl di origine sarda, che preferirebbe non parlare di quella storia, ma suo malgrado è costretta a farlo.

“Tutti hanno pensato che ci abbia guadagnato qualcosa, eppure da quando è successo io non ho più lavorato”. Azzarda un paragone con il pallavolista Roberto Cazzaniga la Prati: “Ha subito una truffa simile, ma nessuno a lui ha chiesto conto”.

Prima di ammettere la verità, Pamela Prati aveva detto più volte che l’uomo in realtà esisteva: “Sono stata spinta a farlo, ho subito una violenza gravissima e francamente non posso che andare a testa alta per essere sopravvissuta”.

Ora la showgirl sogna Sanremo: “Vorrei tornarci da cantante in gara o co-conduttrice, sarei molto felice in entrambi i casi”.

(Unioneonline/L)

