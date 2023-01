Dopo il grande successo del Capodanno in Piazza, il Comune di Orosei, guidato dalla sindaca Elisa Farris, in collaborazione con l’Associazione Pro Loco, chiude la programmazione in occasione delle festività natalizie con tre importanti appuntamenti che animeranno le vacanze dei tanti turisti che hanno scelto la località baroniese per trascorrere le feste invernali, particolarmente apprezzata per il clima mite e la possibilità di godere delle spiagge e di tutte le bellezze ambientali e paesaggistiche offerte dal territorio.

Questa sera, giovedì 5 gennaio, alle 19 presso l’auditorium della Finanza Vetza, concerto d’eccezione con il Janas Saxophone Ensemble, gruppo di otto sassofoni e percussioni fondato dal virtuoso e docente Dario Balzan e attivo nei più importanti festival grazie a un repertorio di grande godibilità articolato in arrangiamenti di celebri melodie e capolavori immortali scritti per questo affascinante strumento che riscuote successo e consensi tra giovani e meno giovani.

Proveniente dal Conservatorio di Bologna e dal Dams del capoluogo emiliano dove ha studiato e si è laureato brillantemente, Balzan ha suonato sotto la guida di grandi direttori, come Pretre, Abbado, Berio, Gergiev e Inbal, collaborando con diverse orchestre tra cui le Orchestre di S. Pietroburgo, la Verdi di Trieste e di Torino, e quella del Teatro Olimpico di Vicenza.

Dal 1994 al 2003 è nell’organico dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai di Torino, una delle più importanti a livello mondiale.

Vincitore di numerosi concorsi in Italia, per la musica da camera ha collaborato con diversi musicisti e compositori tra cui Salvatore Sciarrino, Giovanni Bonato, Federico Zattera, Renato Maioli e in varie formazioni tra cui il “New Reeds Saxophone Quartet”, con cui ha eseguito, assieme all’Orchestra dell’Accademia Musicale di Schio, il Concerto per quartetto di sassofoni e orchestra di Philip Glass.

In apertura si esibiranno il coro di voci bianche “Sottovoce” di Onifai e l’ensemble vocale interamente al femminile “Urisè” di Orosei entrambi diretti da Daniela Contu.

Per la Befana concerto dedicato al repertorio per i più piccoli con il coro di voci bianche di San Giacomo in programma dalle 18 presso la Chiesa di San Giacomo, mentre dalle 19 saranno i bimbi protagonisti con giochi e momenti di aggregazione che coinvolgeranno anche gli ospiti ucraini arrivati in città lo scorso anno a causa dell’invasione russa.

Ultimo appuntamento sabato 7 gennaio alle ore 17 con la seconda edizione di "Tenorosei", manifestazione dedicata alle musiche popolari, ai canti della tradizione a Tenore e a Cuncordu e alla contaminazione rap con l’esibizione del gruppo storico Menhir e dei giovani talenti Giacomo Vardeu, Filippo Mureddu, Samuele Dessena, Luca Musio, Salvatore Contu e Davide Nanni.

Non solo musica durante l’evento: prevista la degustazione dei vini novelli e la premiazione da parte di una commissione di enologi dei migliori vini che hanno voluto confrontarsi nell’ambito del concorso dedicato alle più importanti produzioni vitivinicole del territorio e dell’intera Isola.

Al termine castagnata in piazza e raccolta fondi a favore dell'Associazione Speedy Sport, che si occupa della pratica sportiva di ragazzi speciali, per chiudere in bellezza un cartellone di eventi che ha aperto il 2023 sotto i migliori auspici.

L.P.

© Riproduzione riservata