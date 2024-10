Ciak, si gira. Per qualche giorno il centro cittadino sarà il set di “Portobello”, attesa serie targata Rai che si ispira al celebre programma televisivo condotto da Enzo Tortora e porterà sullo schermo le vicende giudiziarie che coinvolsero ingiustamente il noto presentatore.

Le riprese, dirette dal noto regista, Marco Bellocchio, e prodotte da Our Films e Kavac Film, con il supporto della Fondazione Sardegna Film Commission, faranno tappa nella città di Eleonora dal 22 al 30 ottobre e richiederanno alcune modifiche temporanee alla viabilità per consentire la sosta dei mezzi tecnici e artistici.

Il dirigente della polizia locale, Gianni Uras, ha firmato l’ordinanza che prevede diversi divieti tra il centro storico e l’area retrostante l’ospedale San Martino. Le restrizioni riguarderanno alcuni tratti di via Angioy, via Duomo, vicolo Martignano, via Carmine, via Carlo Meloni e via Emilio Lussu, dove saranno limitati sosta e fermata in alcune fasce orarie, per il tempo strettamente necessario alla registrazione. In via Carmine il 29 e 30 ottobre dalle 8 alle 21 sarà completamente sospesa la circolazione stradale. Il traffico pedonale sarà deviato su percorsi alternativi.

Intanto, sono ancora aperti i casting per partecipare alla serie ambientata negli anni ’80: la produzione è alla ricerca di figure maschili di età compresa tra i 20 e i 70 anni.

