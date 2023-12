Da Canale 5 a piazza Eleonora d’Arborea. Andrea Urru, che si prepara a partecipare alla finale del talent “Io canto generation”, venerdì 29 dicembre, alle 19, si esibirà nel cuore di Oristano con la sua band Thör’s Sønner.

«Per il 13enne artista oristanese si tratta della prima apparizione nella città di Eleonora dopo la straordinaria partecipazione nel programma condotto da Gerry Scotti – dicono gli assessori alla Cultura e allo Spettacolo del Comune di Oristano Luca Faedda e Antonio Franceschi -. In questi giorni tutti gli oristanesi stanno facendo il tifo per il giovanissimo talento musicale e in occasione dello spettacolo potremo testimoniare il nostro affetto e il nostro sostegno».

Andrea Urru, nella squadra di Fausto Leali, per tutte le puntate ha ottenuto una valanga di complimenti da parte dalla giuria composta da Al Bano, Claudio Amendola, Michelle Hunziker e Orietta Berti. Il giovane cantante, che frequenta il terzo anno della scuola media dell’Istituto Eleonora d’Arborea di Oristano, in piazza Manno, durante l’ultima puntata ha mandato in delirio l’intero pubblico, prima cantando “A chi”, poi con il brano “Lo stadio”, di Tiziano Ferro. Ora non rimane che ammirare il mini showman dal vivo. Come sempre inviterà il “suo” pubblico a battere le mani, a ballare e a divertirsi assieme a lui. Questa volta però nella sua città.

