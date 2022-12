A Nuoro, all'Auditorium Giovanni Lilliu, l'ultimo atto della settima edizione di “Isreal”, il festival sul cinema del reale organizzato dall'Istituto regionale etnografico.

Primo premio per "Children of the mist” della regista vietnamita Hà Lệ Diễm.

Secondo classificato Michele Sammarco con "Sorta Nostra”.

Terzo premio per la slovena Marija Zidar che ha firmato "Reconciliation”.

Menzione speciale della giuria ai registi russi Evgenia Arbugaeva e Maxim Arbugaev che hanno firmato la regia di Haulout. Nell'ultima serata è stato proiettato il film "I miei anni Super 8" di Annie Ernaux, premio Nobel per la letteratura.

"Isreal” ha reso omaggio, con una retrospettiva al regista Michelangelo Frammartino.

© Riproduzione riservata