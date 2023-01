Non solo cinema, perché la settima arte apre le sue sale alle altre forme d'arte: danza, musica, poesia, cabaret, teatro e videoarte che farà non solo da scenografia per le performance degli artisti sardi.

Il Cinema Cityplex Moderno di Sassari proporrà il 13 gennaio dalle 17 alle 21 “Mod’Art - Al Centro dell’Arte”, un evento che come spiegato dal direttore del multisala sassarese Alessandro Murtas «vuole far diventare il Cityplex Moderno un polo culturale centrale in rapporto alla città e al vivere quotidiano degli abitanti, degli esercenti commerciali e delle istituzioni».

La direttrice artista dell'evento è Livia Lepri, che spiega: «A ogni performance artistica sarà abbinato un visual di Alessandro Spano. Sarà come se gli artisti escano dallo schermo per la visione in tre dimensioni di uno spettacolo, ma in maniera naturale, non artefatta».

Questi gli artisti che si esibiranno il 13 gennaio: Pirati MD 2000, Estemporada, Daniele Simula, Lapola, Claudia Aru, i Sirbones, Pino e gli Anticorpi, Daniele Simula, Cristian Pagliaro e Jacopo Cullin.

Nel corso della conferenza stampa Murtas ha anche sottolineato con orgoglio il riconoscimento de “il biglietto d'oro” ricevuto dal Cityplex Moderno di Sassari quale miglior multisala d'Italia da 2 a 4 sale.

