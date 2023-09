Dopo aver pubblicato tre singoli del suo album “diffuso” registrato a energia solare in camper e open air, Nathalie arriva in Sardegna sabato 9 settembre per un concerto acustico all'insegna di natura e sostenibilità.

Volto noto della TV e della musica, Nathalie, vincitrice di X Factor 2010 e già big a Sanremo 2011, si esibirà a Sassari sul palco di Piazza D'Italia, a partire dalle 21, per una data in esclusiva nell’Isola con ingresso libero.

Viaggiatrice nell’animo e artista che ha fatto della libertà di movimento e creazione la sua cifra stilistica, Nathalie è tornata sulla scena musicale con l'album “diffuso” Freemotion, che, partito a maggio, accompagnerà il pubblico con un singolo al mese fino a ottobre 2023 in un racconto a tappe di musica, natura e sostenibilità.

Freemotion è un lavoro prodotto dagli stessi fan di Nathalie attraverso il crowdfunding e ha visto la cantautrice per tre anni incidere ogni singolo brano all’aria aperta e a bordo di un camper - trasformato in studio di registrazione ecosostenibile alimentato con pannelli solari - in compagnia di amici e colleghi che l’hanno accompagnata in questa nuova avventura.

In questo concerto pensato in modalità acustica il pubblico della Sardegna, da dove l’autrice manca da tempo, rincontrerà l’anima raffinata di una cantautrice rock che oggi continua a stupire con progetti musicali forti e all’insegna della libertà creativa.

Nella sua carriera Nathalie ha calcato palcoscenici di ogni genere, da quello di Sanremo a quello del carcere femminile di Rebibbia, portando sé stessa e la sua voglia inconfondibile di fare musica in piena libertà.

Cantautrice esile e appassionata, nella sua musica mescola atmosfere intimistiche e rock.

Bilingue dalla nascita e grande viaggiatrice, scrive i testi in italiano, francese, inglese e spagnolo.

Raggiunge il grande pubblico nel 2010 vincendo X Factor 4 nella squadra di Elio e portando il suo inedito "In punta di piedi" in finale.

Nel 2011 è tra i Big del Festival di Sanremo con la direzione artistica di Gianni Morandi, partecipando con la canzone "Vivo sospesa".

Ha all'attivo l'EP "In punta di piedi" (2010) e gli album "Vivo Sospesa" (2011), "Anima di Vento" (2013), registrato tra Roma e gli Abbey Road Studios di Londra, e "Into the Flow" (2018), album concepito attorno all'elemento acqua, da cui è stato estratto il singolo "Smile-in-a-box", il cui video vede come ospite l'attore Stefano Fresi.

Ha collaborato con artisti italiani e internazionali tra cui Franco Battiato, Raf, Elio e le Storie Tese, Skunk Anansie, Toni Childs e il produttore degli Oasis Owen Morris.

Ora, con Freemotion, Nathalie torna sulle scene con motivazioni ancora più solide e radicate nella sua anima di artista profondamente rock e ricca di straordinarie sensibilità, realizzando un’idea artistica che vuole lanciare un messaggio significativo per coloro che credono ancora che l’azione dell’uomo potrà invertire la rotta per la salvaguardia del pianeta.

L.P.

© Riproduzione riservata