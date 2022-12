Tantissimi visitatori hanno popolato Stintino nell’ultima settimana durante gli eventi della prima edizione della rassegna natalizia “Naddali a L’Isthintini”. Musica, balli, street food e la pista di pattinaggio hanno fatto da cornice ad una serie di iniziative culturali che stanno animando, dal 23 dicembre, il borgo stintinese. «La prima edizione sta avendo un grande successo - ha confermato il sindaco Rita Vallebella – per me e per la mia amministrazione è una grande soddisfazione constatare la festosa partecipazione e il grande interesse della gente, come se il paese aspettasse questa rassegna di eventi per vivere tutti insieme l’atmosfera gioiosa del Natale».

Oggi spazio al gruppo musicale D.O.C. Sound in largo Cala d’Oliva (alle 21), mentre domani 30 dicembre alle 21 il concerto Antistasis dei Tazenda sempre in largo Cala d’Oliva. «La grande partecipazione di cittadini e di visitatori è motivo di grande soddisfazione - dichiara l’assessore alla Cultura e al turismo, Marta Diana – non solo per le persone che hanno realizzato l'evento ma per tutta la comunità stintinese che è stata in grado di offrire una serie di iniziative, di attività dinamiche e di grande qualità».

