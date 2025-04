Dai 60 selezionati sono rimasti in 16 e le loro canzoni entreranno a far parte del CD compilation della XXXVI edizione di Musicultura e saranno prese in consegna e programmate da Rai Radio 1, la radio ufficiale del festival della canzone popolare e d'autore italiana giovanile. Tra i finalisti ci sono anche due artisti sardi: Nilo, nome d’arte di Daniele Delogu, cantante, songwriter e polistrumentista sassarese, Silvia Lovicario, da Nuoro, che fonde alternative rock, pop, influenze ambient e un tocco di soul.

Nelle audizioni live di Macerata, Nilo ha presentato il brano "Tutti-Nessuno", Silvia Lovicario ha portato "Notte".

I finalisti saranno ufficialmente presentati in anteprima nazionale a Recanati il 24 e 25 aprile, in collaborazione e con il sostegno dell’Amministrazione comunale; con le loro canzoni saranno i protagonisti assoluti di due concerti che si terranno a partire dalle ore 21 presso il Teatro Persiani, in videostreaming sui social e in diretta su Rai Radio 1. Condurranno le serate John Vignola, Marcella Sullo e Duccio Pasqua. Ospiti d'eccezione il trombettista Fabrizio Bosso e il pianista Julian Oliver Mazzariello.

Sono tanti gli artisti che dal 1990 ad oggi hanno trovato nel concorso comprensione e un trampolino di lancio, tra i quali: Gianmaria Testa, Pacifico, Patrizia Laquidara, Simone Cristicchi, Margherita Vicario, Mannarino, La Rappresentante di Lista, Santi Francesi, fino ad arrivare all’artista che oggi è sulla bocca di tutti, Lucio Corsi.

© Riproduzione riservata