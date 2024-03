Capolavori musicali per la Settimana Santa con i concerti di “Musicando per la città” la rassegna di musica classica, jazz e leggera, organizzata a Porto Torres dall’Associazione Musicando Insieme a cura del direttore artistico Donatella Parodi e in collaborazione con la Scuola Civica di Musica "F. De Andrè".

Un programma a tappe con i primi due appuntamenti, in programma nelle date del 24 con il concerto del Serendipity Trio, e del 29 marzo con l’esibizione della Polifonica Santa Cecilia nella basilica di San Gavino. Si comincia domenica alle 19 presso la scuola civica di via Pacinotti per un concerto che vede protagoniste il Serendipity Trio, composto da Linda Nurra al pianoforte, Sara Grau Estruch al violino e Anna Sciarretta al violoncello, tutte al loro primo esordio in Italia. Il gruppo, nato da una idea del direttore artistico del Centro internazionale studi musicali, Stefano Mancuso, riunisce tre giovani interpreti provenienti da paesi diversi per creare un rapporto basato sulla musica da camera e ispirato dalla loro passione per la Musica.

Il prossimo appuntamento di Musicando per la città è previsto per venerdì 29 marzo alle ore 19, presso la basilica di San Gavino, con i talenti della Polifonica di Santa Cecilia diretta dal maestro Alessio Manca, sul palco per un concerto intitolato “Le sette parole di Nostro Signore Gesù Cristo in Croce”, opera di Pietro Allori.

