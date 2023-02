È morta a 85 anni Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi e mamma dell’attrice Rosanna che quest’anno ha anche partecipato a Ballando con le Stelle. Era da tempo malata di Alzheimer, da nubile si chiamava Lagrasta, poi ha preso il cognome del marito Pasquale Zagaria, in arte Lino Banfi.

A dare la triste notizia è stata la figlia con un post su Instagram, in cui ha pubblicato una foto della mamma da giovane con un gelato in mano: «Ciao mami ora sei di nuovo così. Buon viaggio», ha scritto.

Lino Banfi e Lucia Zagaria erano sposati da oltre 60 anni e hanno dato alla luce due figli: Rosanna, appunto, e Walter, regista e produttore.

Lino Banfi è sempre stato vicino alla moglie nel lungo periododella malattia, anche per questo il popolare attore pugliese durante la pandemia è diventato testimonial del vaccino: «Mia moglie e io ci vacciniamo contro l'influenza da vent'anni, a forza di farlo tutti gli anni il fisico ha più anticorpi. In più quest'anno abbiamo fatto anche il vaccino contro la polmonite perché il male prima del Covid è la polmonite, come la gastrite sta all'ulcera».

