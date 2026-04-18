Una semifinale in punta di piedi, nel segno dell’eleganza e dell’arte. Il tour di Miss Mondo Sardegna fa tappa domani, domenica 19 aprile, a Cagliari, nella sede della storica scuola di danza Assunta Pittaluga, per un appuntamento che unisce il fascino della bellezza al linguaggio espressivo della danza.

Sarà una cornice d’eccezione quella che ospiterà le concorrenti impegnate nella selezione: la scuola fondata nel 1973 da Assunta Pittaluga, figura centrale per lo sviluppo della danza nell’isola, capace di trasformarla da semplice attività ricreativa a disciplina formativa e teatrale. Un’eredità raccolta oggi da Alberto Pala e Paola Scaia, che portano avanti un modello didattico rigoroso ma inclusivo, aperto ad allievi di ogni età e livello.

Le vincitrici della serata accederanno alla finale regionale del 26 aprile 2026, insieme alle altre finaliste selezionate nelle precedenti tappe.

Prosegue così il percorso che porterà all’elezione della rappresentante sarda destinata a competere a livello nazionale e, eventualmente, internazionale «Siamo felici e onorati di accogliere la semifinale di Miss Mondo Sardegna – spiegano Pala e Scaia –. Da tempo condividiamo con Alessia Ghisoni un percorso che unisce arte, bellezza e inclusione».

Proprio Alessia Ghisoni, imprenditrice nel settore moda e da quest’anno alla guida dell’organizzazione regionale, ha impresso una nuova visione alla manifestazione. Nota per aver portato in Sardegna eventi di respiro internazionale, rilancia il concorso puntando su valori come autenticità e rispetto. «La danza e i concorsi di bellezza nascono da un’idea di purezza – sottolinea –. Sono spazi in cui talento e luce interiore possono emergere. È fondamentale difendere questa dimensione da chi rischia di comprometterla, restituendo dignità e inclusività a queste esperienze».

A condurre la serata sarà Anthony Peth, volto noto della televisione nazionale, chiamato a guidare il pubblico in un viaggio tra emozioni, sogni e aspirazioni. Miss Mondo, del resto, continua a rappresentare molto più di una competizione estetica: è un’occasione per tante giovani di mettersi in gioco, raccontare sé stesse e inseguire un obiettivo che può aprire le porte a un palcoscenico globale. Tante le candidature arrivate da tutta Italia, ma solo una concorrente potrà conquistare il titolo e portare con sé l’identità e l’orgoglio del Paese.

© Riproduzione riservata