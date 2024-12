Serata musicale a Ittiri in omaggio a due degli artisti tra i più famosi in Italia.

L'associazione Proloco con il patrocinio del Comune di Ittiri ha organizzato per domani, venerdì 27 dicembre, alle 20.30 presso il teatro comunale del paese, una competizione canora sui brani dei cantanti Mina e Lucio Battisti.

In gara 16 concorrenti, di cui otto della squadra Team Red e altri otto della squadra Team Blue, che si cimenteranno con le loro performance in un confronto che mette in mostra le capacità canore e di interpretazione dei brani de due noti e raffinati cantanti conosciuti al pubblico italiano e non solo.

Le canzoni, sempre attuali, sono quelle più gettonate e cantate da milioni di persone, tra vecchie e nuove generazioni, a partire da “Ancora tu”, e poi “Con il nastro rosa” e “La canzone del sole”, fino a “Il mio canto libero”.

A condurre la serata sarà Christian Luisi, presentatore noto per i tanti spettacoli presentati sui palcoscenici del Nord Sardegna. L'incasso della serata sarà devoluto interamente in beneficenza.

