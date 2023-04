Stasera, giovedì 20 aprile, al Jazzino di Cagliari, e domani al Vecchio Mulino di Sassari tuffo nel mondo del be-bop col live del pianista newyorkese Mark Sherman.

Il formidabile quartetto jazz capitanato da Sherman vede Joe Magnarelli alla tromba, Stephan Kurman al contrabbasso e Bernd Reiter alla batteria.

Sicuramente uno dei concerti più attesi del cartellone di The Jazz Club Network, la rassegna firmata dal direttore artistico Massimo Palmas e organizzata dal CeDAC, Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna presieduto da Antonio Cabiddu, in collaborazione con l’Associazione culturale Il Jazzino e i principali jazz club dell’Isola.

Mark Sherman è un artista poliedrico: vibrafonista, pianista, batterista jazz, produttore, arrangiatore, autore e percussionista originario di New York.

Si è esibito per alcuni dei migliori direttori d'orchestra del mondo tra cui Leonard Bernstein, Sir Georg Solti, Zubin Mehta e Herbert Von Karajan.

Anche le sue incursioni nel jazz, come leader e sideman, hanno trovato spazio al fianco di artisti di fama tra cui Wynton Marsalis, Joe Lovano, Michael Brecker, Larry Coryell.

Sherman ha lavorato con successo anche nel mondo dei musical di Broadway a fianco di stelle indimenticabili come Frank Sinatra, Liza Minelli, Tony Bennet e anche in questo filone è stato uno dei musicisti più richiesti, apparendo in oltre due dozzine di film e colonne sonore prodotte dall’omonima avenue di Manhattan.

Il quartetto, in tour sull’Isola con una doppia data, presenta un repertorio in pieno stile be-bop, e vede Sherman affiancato da un altro grandissimo musicista come Joe Magnarelli, uno tra i più influenti trombettisti, improvvisatori e compositori della scena jazz internazionale

