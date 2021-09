Stanford è stato il più caro amico di Carrie Bradshaw, la protagonista di “Sex and the City”, e gli appassionati della serie lo hanno visto numerose volte ridere con lei ma anche asciugarle le lacrime. Per questo il suo volto è tra i più noti e per questo la notizia della morte dell’attore che lo ha interpretato ha sconvolto i fan. Willie Garson, 57 anni, era gravemente malato. La notizia è stata data dal figlio Nathen che su Instagram ha scritto: “Ti amo così tanto papà. Riposa in pace e sono così felice che tu abbia condiviso tutte le tue avventure con me e che sia stato in grado di realizzare così tanto. E ancora: “Sono così orgoglioso di te. Sei sempre stato la persona più dura, divertente e intelligente che abbia mai conosciuto”.

Willie Garson (foto Instragram)

“La famiglia Sex and the City – ha detto Michael Patrick King, produttore esecutivo della serie - ha perso uno dei suoi. Il nostro fantastico Willie Garson”. “Lo amavamo tutti – è il messaggio diffuso da Cynthia Nixon, che interpretava Miranda - e adoravamo lavorare con lui. Era infinitamente divertente sullo schermo e nella vita reale”.

