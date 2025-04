Addio a Val Kilmer.

L’attore americano, 65 anni, è morto a Los Angeles a causa delle complicazioni di una polmonite. L’annuncio della famiglia, citata dal New York Times.

Nel 2014 gli era stato diagnosticato un cancro alla gola.

Di famiglia in parte scozzese, irlandese, svedese e tedesca, Kilmer esordì a teatro. A metà degli anni Ottanta, dopo aver recitato in Top Secret! (1984), Scuola di geni (1985) poi Top Gun (1986) nel ruolo di “Iceman”, al fianco di Tom Cruise, divenne uno degli attori più pagati e ricercati di Hollywood.

Negli anni Novanta ha impersonato Jim Morrison in The Doors, Doc Holliday in Tombstone, Batman in Batman Forever, Chris Shiherlis in Heat - La sfida e Simon Templar nella versione del 1997 de Il Santo.

Il suo ultimo film è stato proprio il sequel di Top Gun, Maverick, nel 2022.

