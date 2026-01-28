Dopo l’attesissimo grande ritorno di Luca Carboni alla musica dal vivo nei palazzetti, l’artista bolognese annuncia nuove date estive di “RIO ARI O LIVE”, il tour che nell’estate 2026 attraverserà festival, anfiteatri e luoghi storici. Tra le tappe più attese c’è anche la Sardegna: Carboni sarà ad Alghero mercoledì 5 agosto, per una data dell’Alguer Summer Festival, evento organizzato da Fondazione Alghero e Comune di Alghero, con Rock’n’Beer e Associazione Eventi Beneficienza Valledoria, in collaborazione con Shining Production, Gian Production e Roble Factory. Un cartellone di assoluto livello che vede già annunciati nomi come Il Volo, Caparezza, Claudio Baglioni, Litfiba, Mannarino e Fiorella Mannoia. I biglietti per i nuovi concerti saranno disponibili a partire dalle ore 18 di mercoledì 28 gennaio su TicketOne e nei punti vendita abituali. “RIO ARI O” è il primo suono della voce di Luca Carboni arrivato agli ascoltatori, ancora prima delle parole in Ci stiamo sbagliando ragazzi, il brano che apre il suo album d’esordio …intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film. Un suono diventato nel tempo simbolo e cifra artistica. Con lui una band di otto elementi guidata da Antonello D’Urso alla direzione musicale, insieme a Antonello Giorgi, Mauro Patelli, Ignazio Orlando, Fulvio Ferrari, Gabriele Miceli, Fabrizio Luca e Andrea Ferrario.

