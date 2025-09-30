Riparte generAzioni, la rassegna di arti sceniche organizzata da Meridiano Zero che intreccia performance, teatro e musica con un’attenzione particolare alle forme di espressione contemporanea. L’appuntamento è per sabato alle 20.30 presso lo Spazio Bunker di Sassari con “Schianti”, opera che fonde teatro di narrazione, slam poetry e musica elettronica dal vivo.

Al centro della vicenda, Helix, giovane di periferia in una metropoli distopica, guida la sua compagnia nella lotta contro la costruzione dell’Iper-Porto, simbolo di devastazione ambientale sostenuto dall’Impero. Schianti è un poema epico-contemporaneo che racconta conflitti ambientali e incontri tra culture, trasformando la scena in un’esperienza immersiva fatta di parola, ritmo e musica.

A dare voce alla narrazione saranno Matteo Di Genova, poeta e performer, vincitore del campionato italiano di poetry slam 2017, attivo in festival e rassegne nazionali e Viola Margaglio, poetessa e slammer, finalista a competizioni nazionali e riconosciuta per la sua scrittura incisiva e performativa.

Le loro parole si intrecciano con le sonorità electro-dub, drum and bass e cyberpunk di Emanuele Di Genova, musicista e produttore, che accompagna la scena con una live performance capace di fondere atmosfere elettroniche e improvvisazione poetica.

