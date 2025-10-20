Secondo appuntamento con la rassegna “I salotti culturali del Teatro Verdi”, curata dalla Cooperativa Teatro e/o Musica, che ha per tema quest’anno “Le tante vite del Concerto Grosso”. Venerdì alle 19 il teatro sassarese ospita una serata dedicata a Alessandro Stradella, capostipite del genere, e Johann Sebastian Bach.

Sul palco si alterneranno Tony Chessa al flauto, Stefano Melis Sechi al clavicembalo, Guglielmo De Stasio al violino e Konzertmeister della Teatro Verdi Chamber Orchestra, ospite fissa della rassegna.

Di Stradella verrà proposta la Sonata di viole in re maggiore (1676-1680), seguita da uno dei più noti lavori del genio di Lipsia, il Concerto Brandeburghese n. 5 in re maggiore BWV1050 (1721).

Come da tradizione, l’esecuzione dei brani sarà preceduta da un’introduzione utile per guidare all’ascolto il pubblico e al termine del concerto sarà lasciato spazio alle domande e alle curiosità della platea. La presentazione sarà affidata ad Antonio Ligios, critico e musicologo, già direttore del Conservatorio di Sassari e dell’Istituto superiore di studi musicali “Rinaldo Franci” di Siena.

