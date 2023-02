Bruce Willis soffre di una forma di demenza.

Lo ha rivelato la sua ex moglie, l’attrice Demi Moore, in un post pubblicato su Instagram. La star di Hollywood, 67 anni, un anno fa, aveva rinunciato a recitare per crescenti difficoltà cognitive.

«Da quando nel 2022 abbiamo annunciato la diagnosi di afasia, le condizioni di Bruce sono progressivamente peggiorate e ora abbiamo una diagnosi più specifica: demenza frontotemporale», si legge nel post. «Purtroppo le difficoltà di comunicazione sono solo un sintomo della malattia di Bruce. Questo è doloroso, ma è anche un sollievo avere adesso una diagnosi chiara», ha spiegato la famiglia dell’interprete in un comunicato pubblicato sul sito dell’associazione statunitense che si occupa di questa malattia.

L'afasia, che era stata la diagnosi iniziale, è una sindrome che rende difficile la parola e la comprensione del linguaggio. La demenza frontotemporale – diffusa anche tra pazienti con meno di 60 anni – è causata dal progressivo deterioramento dei neuroni in specifiche aree del Sistema Nervoso Centrale e si manifesta con disturbi al comportamento e alla comunicazione. Al momento non esiste una cura per trattarla.

