Doppio impegno per la Polifonica Santa Cecilia presieduta da Denise Gueye e diretta da Alessio Manca che ha appena sostituito Matteo Taras. Il primo appuntamento è domenica alle 11: la corale sassarese canterà nella Santa Messa di Pasqua celebrata dall'arcivescovo Saba al Duomo di Sassari.

Tre giorni dopo, il 12 aprile, la corale Santa Cecilia si esibirà all’interno della Rassegna Internazionale Organistica del Festival del Mediterraneo 2023 - in programma negli spazi della Basilica del Sacro Cuore alle 20.30 - condividendo il palco con l’organista Davide Mariano e il con soprano Anna Magdalena Auzinger. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Arte in Musica.

Già fissate altre date in cartellone. Il 21 giugno, a Baddi Manna si terrà la “Giornata della musica” (presto disponibile il link per le iscrizioni online) mentre come ormai consuetudine, a partire da giugno, prenderà il via la rassegna “Il Filo Rosso” che in questa edizione 2023 sarà dedicata con accento marcato alla coralità.

