«Vasco ti aspettiamo, alla locanda ci sono una stanza e un tavolo sempre pronti per te».

I ragazzi della Locanda Buoni e Cattivi di Cagliari che fa parte dell'omonima cooperativa, progetto di impresa sociale della Fondazione Domus de Luna di Ugo Bressanello, salutano e ringraziano il Blasco che ha rilanciato sul suo profilo Instagram da 2,2 milioni di follower una notizia su di loro del Corriere della Sera.

«Il telefono della Locanda non smette di squillare, tutti ci chiedono "ma è vero che Vasco viene da voi?". Noi un po' ci speriamo, anzi, è come se fosse già qui!», scrivono allegando uno scatto che li ritrae sorridenti con Vasco Rossi. E pazienza se è solo un fotomontaggio.

La Locanda, che si chiama così prendendo spunto da una canzone di Vasco, Buoni o cattivi, da 15 anni accoglie migranti, giovani con storie difficili, ragazze madri, donne fuggite dalla violenza, ragazzi con sindrome di Down. È stata di recente premiata da Slow Food e il progetto prevede anche il Circolo all'interno del Tennis Club a Monte Urpinu e le camere in affitto sempre in via Vittorio Veneto.

