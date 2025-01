Il nome del ristorante nasce prendendo spunto da una canzone di Vasco Rossi del 2004, Buoni o cattivi, che veniva cantata dagli stessi ragazzi che ci lavorano. E ora è lo stesso cantautore a mettere in mostra il progetto. È la Locanda dei Buoni e Cattivi, locale in via Vittorio Veneto a Cagliari che fa parte dell'omonima cooperativa, progetto di impresa sociale della Fondazione Domus de Luna di Ugo Bressanello.

Vasco Rossi ha condiviso, tramite una storia su Instagram, un articolo del Corriere della Sera che parla della Locanda, nel quale il fondatore Bressanello - oltre a raccontare la storia - evidenzia come il nome abbia preso spunto da una canzone del cantante di Zocca. Una foto mostrata a un pubblico notevole: sono 2,2 milioni i suoi follower.

La Locanda dei Buoni e Cattivi, dal 2010, ha come lavoratori ragazzi con storie difficili alle spalle. È stata di recente premiata da Slow Food e il progetto prevede anche il Circolo all'interno del Tennis Club a Monte Urpinu e le camere in affitto sempre in via Vittorio Veneto.

