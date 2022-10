Ultime prove per “La Cenerentola”, prima produzione operistica interamente ideata e realizzata in Gallura.

L’opera, allestita dall’Accademia musicale Bernardo De Muro di Tempio Pausania, in collaborazione con l’Accademia del Rossini Festival, è un dramma giocoso in due atti, di Jacopo Ferretti, con musica di Gioacchino Rossini.

Andrà in scena il 14 e il 16 ottobre al Teatro del Carmine di Tempio sotto la direzione del maestro Andrea Solinas e la regia di Matteo Anselmi: nel cast, Tamar Ugrekhelidze nei panni di Angelina-Cenerentola, Claire Coolen interpreta Tisbe, Aleksandra Szmyd è Clorinda, Gianluca Lentini veste i panni di Don Magnifico, Valerio Pagano quelli di Alidoro, Marco Puggioni è Don Ramiro, Carlo Sgura interpreta Dandini.

“Un orgoglio non solo per la città di Tempio ma per l’intero territorio gallurese – il commento dell’assessore regionale alla Cultura, Andrea Biancareddu –. In un territorio dove esiste la tradizione della lirica è la prima volta che si parla di un’opera prodotta e proposta proprio da una realtà della Gallura e questo è un esempio positivo e un forte segnale di incoraggiamento”.

L’opera ha goduto, fin da subito, del sostegno della Regione e dell’Assessorato. "Tra i protagonisti della ‘Cenerentola’ ci sono alcuni sardi – ha detto Biancareddu – l’obiettivo è creare una filiera delle maestranze nell’Isola”.

