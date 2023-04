Trasandato, sovrappeso e con la barba incolta.

Ecco come è apparso Jack Nicholson, l’attore celebre per film cult come “Shining” e “Qualcuno volò sul nido del cuculo”, dopo 18 mesi di isolamento nella sua villa di Beverly Hills. Ormai 85enne, è stato fotografato mentre prendeva una boccata d’aria in balcone. E così i tanti fan hanno potuto tirare un sospiro di sollievo: sta bene, anche se il suo aspetto è molto diverso da come lo ricordavano.

Si era mostrato in pubblico per l’ultima volta nel 2021, per poi chiudersi in casa senza far trapelare notizie di sé e mantenendo i contatti solo con alcuni amici e parenti, tra cui l’amato figlio Ray.

Con il fiato sospeso anche amici e parenti, che hanno temuto il peggio per Nicholson. L’uomo oggi vive nella casa comprata dal suo amico Marlon Brando, morto in solitudine tra quelle mura. E la paura che la scena potesse ripetersi ha solleticato il pensiero di tanti. A turbare ancora di più gli animi, la voce (non smentita) che l’anziano Jack soffra di demenza senile, motivo per il quale avrebbe abbandonato i set nel 2013.

(Unioneonline/v.f.)

