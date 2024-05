Diciamocelo francamente: se il successo negli anni del Marvel Cinematic Universe è stato così impressionante - al punto da protrarsi fino ad oggi con nuovi progetti in cantiere nonostante il calo d’interesse riscontrato nell’ultimo periodo - buona parte del merito va attribuito all’Iron Man di Robert Downey Jr. Anche nella controparte cinematografica, il miliardario armato di esoscheletro ad altissima tecnologia ha conquistato la stima dei fan già dal suo esordio nel 2008, per il lavoro compiuto dalla star che in un mix irresistibile di fascino, spavalderia e senso di giustizia è riuscito a porsi rapidamente in cima fra i supereroi Marvel più amati in assoluto. Dopo la triste dipartita vista in “Avengers: Endgame” del 2019, molti si son chiesti se il personaggio avrebbe potuto ricomparire sugli schermi, sia con un lungometraggio direttamente connesso all’universo crossmediale - sfruttando magari l’espediente narrativo del multiverso - o magari con una serie televisiva spin-off totalmente dedicata. Stando alle dichiarazioni dello scorso anno, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige avrebbe escluso categoricamente un suo ritorno a sorpresa nel prossimo futuro. Interpellato da Entertainment Tonight durante la premiere di “The Marvels”, per scoprire qualcosa in più sui rumor che vogliono la coppia Iron Man/Capitan America in un film pensato ad hoc per contrastare i recenti flop di botteghino, Feige ha risposto: “No. La risposta va bene? Avengers morti che tornano, è un nuovo rumor? Non ne abbiamo discusso, è falso. Stiamo facendo un progetto con Scarlett Johansson in veste di produttrice, e sapete che adoro Robert Downey Jr. Entrambi sono parte della famiglia Marvel”.

Eppure, sembrerebbe che la star non sia ancora intenzionata a mettere da parte il ruolo una volta per tutte, anche dopo l’acclamazione di critica ricevuta con la vittoria agli Oscar di “Oppenheimer” e il premio conferitogli per il miglior attore non protagonista. Risalgono a inizio dello scorso mese le dichiarazioni della star a Esquire, dove avrebbe rivelato che sarebbe felice di indossare ancora una volta i panni del Vendicatore, sottolineando quanto esso sia stato determinante nel dare una svolta alla sua carriera: “Con gioia. Si tratta di una parte troppo fondamentale del mio DNA. Quel ruolo mi ha scelto. Dirò sempre: mai, davvero mai, scommettere contro Kevin Feige. Si tratta di una scommessa persa in partenza, lui è la casa e vincerà sempre”. Si direbbe quindi che le speranze di Downey Jr. debbano scontrasi coi programmi in corso presso gli studi Marvel, a partire da quell’episodio fatidico visto alla fine di Endgame che segna la scomparsa del personaggio e che - a detta di Feige - non verrà in alcun modo modificato poiché ritenuto troppo determinante per i successivi sviluppi di trama, oltre ad aver richiesto anni per permettere alla storia di avanzare fin dove siamo giunti. Ad avvalorare questa tesi si aggiungono anche le ultime considerazioni dei Fratelli Russo, registi di “Avengers: Endgame”.

In un’intervista rilasciata a Total Film, Anthony Russo afferma di non riuscire ad immaginarsi come Iron Man possa rientrare a far parte dell’MCU: “Non so come potrebbero farlo. Non so quale sarebbe la strada da percorrere”. E continua il fratello Joe dicendo: “Noi abbiamo chiuso quel capitolo, quindi spetterebbe a loro capire come riaprirlo”. Insomma, se il personaggio avrà o meno una rinascita, dipenderà interamente dalla Marvel e dai possibili risvolti narrativi che sarà in grado di concepire. Nel frattempo, i co-registi non hanno potuto fare a meno di elogiare la carriera dell’attore per i successi raggiunti al di fuori del panorama fumettistico: “La sua vittoria agli Oscar è stata enorme. È stato fantastico lavorare con Robert. Questa esperienza per lui è così profonda, per il viaggio che ha fatto. Voglio dire, è una grande storia di redenzione. E lui è una persona adorabile, una persona che lavora sodo. È un attore generazionale, quindi questo livello di riconoscimento per lui, credo, sia stato una convalida del suo arco di redenzione”.

