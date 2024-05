Il film è di 29 anni fa, ma alla giornata di ieri, 14 maggio, era il secondo incasso nazionale, dietro un colossal come ''Il regno del pianeta delle scimmie''. Merito della società di distribuzione cagliaritana Cat People. Nata per iniziativa di Raffaele Petrini e Alessandro Tavola, due amici con la passione per il cinema che dal 2020 hanno scommesso sulla riproposizione in sala di film importanti, anche se datati, o grandi classici, meritevoli di essere visti (o rivisti) sul grande schermo.

Dopo il successo con alcune pellicole di Dario Argento, hanno deciso di riproporre il film di Mathieu Kassovits, un cult premiato a Cannes per la miglior regia, ambientato nelle banlieue parigine, ora nella versione restaurata in 4K. Una scommessa in grande, perché la distribuzione è avvenuta in 170 sale. Il successo è stato immediato, il pubblico composto soprattutto da giovanissimi.

«Una bella vittoria per noi piccoli distributori sardi, trovarci nel podio dei grandi, e la conferma che stiamo facendo un buon lavoro», ha affermato Raffaele Petrini. Il film è in cartellone anche a Cagliari, Sassari, Quartucciu, Sestu e Iglesias.

© Riproduzione riservata