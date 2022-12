A Kiev le selezioni per l’Eurovision Song Contest si sono svolte nella stazione della metropolitana che è stata trasformata per l’occasione in uno studio televisivo.

In Ucraina le fermate della metro sono tra i luoghi più sicuri, ricorda la Bbc, e vengono utilizzate come rifugi antiaerei da quando, il 24 febbraio scorso, la Russia ha invaso il Paese.

A vincere la selezione è stato il duo pop Tvorchi che con la canzone “Heart of Steel” è il primo a essere confermato per la prossima edizione della competizione canora che si terrà nel 2023 a Liverpool.

«Cercheremo di fare di tutto per presentare l'Ucraina con dignità», ha detto uno dei membri della band, Andrew Hutuliak.

Durante la loro esibizione i ballerini hanno indossato maschere antigas mentre sugli schermi apparivano segnali di allarme nucleare e testi come: «Non abbiate paura di dire quello che pensate».

L'ultima edizione del festival è stata vinta dalla Kalush Orchestra dell'Ucraina, dunque sarebbe spettato proprio all'Ucraina ospitare l'evento, ma considerata la guerra in corso la manifestazione si svolgerà nel Regno Unito.

