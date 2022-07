L’Eurovision 2023 non verrà ospitato in Ucraina, come vorrebbero le regole relative alla gara secondo le quali chi vince un’edizione sarà il Paese ospitante per la successiva.

L’anno prossimo, invece, sarà il Regno Unito – secondo classificato quest’anno – il Paese in cui si svolgerà il festival europeo della canzone, un evento tv molto ambito.

L’annuncio arriva da Nadine Dorries, ministro degli Esteri del governo britannico dopo un accordo raggiunto con le autorità di Kiev. La rinuncia è stata fatta in relazione alla situazione della guerra con la Russia.

La messa in onda in tv sarà garantita dalla Bbc.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata