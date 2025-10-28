A suo agio sia come attore al cinema, sia come stand up comedian, il comico Giorgio Montanini ritorna a teatro dopo i tanti sold oput della stagione scorsa. Il tour di "Fall Reloaded" sbarcherà anche al Teatro Verdi di Sassari, il 14 febbraio 2026.

L'attore marchigiano ha aggiornato il testo di "Fall" con nuovi spunti e nuove riflessioni, che conserva lo spirito originale ma non si tira indietro davanti al presente.

Il crollo delle ideologie è stato accolto con esultanza, il mondo si sarebbe liberato degli estremismi e delle polarizzazioni per lasciare spazio alla crescita individuale. Un mondo caratterizzato dall’equilibrio delle differenze e la consacrazione della via di mezzo come strada maestra da percorrere. O che prende il posto del bianco e del nero. Il politicamente corretto come balsamo medicamentoso per tutte le ingiustizie. La battaglia per i diritti civili e l’assassinio dei diritti sociali come frontiera da attraversare per andare incontro al progresso. Un comico viaggia in direzione ostinata e contraria rispetto alle scelte della società, ma cosa accade quando la gente è immobile al centro? Religione e assenza di spiritualità, libertà d’espressione e repressione delle parole, piattaforme nozionistiche e agonia culturale, la guerra.

