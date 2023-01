Il mondo della moda in lutto per la morte di Tatjana Patitz, ex volto di Vogue, considerata la prima delle cosiddette “super-modelle” che ebbero la loro ascesa sulle passerelle tra gli anni Ottanta e i Novanta. Aveva 56 anni.

Cresciuta in Svezia da madre estone e padre tedesco, la Patitz cominciò a posare a 17 anni: «È sempre stata il simbolo europeo di cosa è chic», ha detto Anne Wintour, storica direttrice di Vogue, paragonando la Patitz a «un mix tra Romy Schneider e Monica Vitti».

Tatjana, la più riservata tra le dive della passerella, non aveva scelto New York, Londra o Parigi come base, ma un ranch in California nella Santa Ynez Valley.

