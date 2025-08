Si conferma ricco il cartellone del “Ferragosto Escalaplanese”, in programma dal 12 al 17 agosto. Come si legge in una nota del Comitato promotore, presieduto da Giovanni Mereu, «è una manifestazione tradizionale ricca di eventi culturali, musicali e di intrattenimento, un appuntamento fisso per residenti e visitatori, che valorizza la cultura sarda e offre momenti di svago per tutte le età. Il “Ferragosto Escalaplanese”», si evidenzia ancora, «si distingue per la sua capacità di coniugare il rispetto delle tradizioni con l'offerta di spettacoli moderni e di richiamo».

​La manifestazione prenderà il via il 12 agosto con le sonorità autentiche del gruppo musicale tradizionale “Cuncordia a Tenore di Orlando Maxia”, che saprà incantare il pubblico con i canti a tenore, espressione profonda della cultura musicale sarda. Il 13 è in programma la “Festa dell'Emigrato”, «un momento toccante e significativo, dedicato ai nostri concittadini sparsi per il mondo». Ad accompagnare la serata, le note inconfondibili di Piero Marras, icona della musica d'autore sarda.

​Il 14 agosto la serata si accenderà con un'esplosione di energia giovanile. Sul palco saliranno “Il Pagante”, garanzia di divertimento e ritmi coinvolgenti, seguiti dai DJ set vibranti di Debora Savasto, Extjna e Dj Chris Loi, che faranno ballare la piazza fino a tarda notte.

Il giorno di Ferragosto sarà dedicato sia alla fede che alla musica. Nel pomeriggio la celebrazione della messa sarà seguita dalla suggestiva processione, che vedrà la partecipazione dei gruppi in costume sardo, dei fucilieri e dei cavalieri a cavallo. L'intera processione sarà accompagnata dal gruppo di launeddas di Orlando Maxia. In serata, il divertimento proseguirà con il doppio concerto d'eccezione che vedrà sul palco la voce potente ed emozionante di Fiordaliso e l'esibizione di Shade, l'artista che con il suo stile unico e le sue hit ha conquistato il pubblico più giovane, seguiti dai DJ set di Dj Thomc e Dj Bessio, che faranno ballare la piazza fino a tarda notte.

​La penultima serata, il 16 agosto, vedrà protagonista l’irresistibile comicità di Antonio Correa con il suo spettacolo “Il Bis Molleggiato”, che promette risate e intrattenimento. La serata culminerà con la tanto attesa estrazione della lotteria, che regalerà emozioni e premi ai fortunati vincitori.

​La festa si concluderà il 17 agosto con un pomeriggio interamente dedicato ai più piccoli. La piazza si trasformerà in un'area di divertimento con giochi per bambini, regalando momenti di gioia e spensieratezza a tutte le famiglie.

In occasione del “Ferragosto Escalaplanese” la Casa della Cultura “Oreste Pili” sarà aperta al pubblico tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Le esposizioni si potranno visitare sia presso la Casa della Cultura che nelle sale del Palazzo Municipale. Durante tutto il periodo della manifestazione, sarà possibile ammirare la mostra di immagini sacre provenienti da tutto il mondo, la mostra "Visi di Sardegna" di Stella Agus e la mostra sui paesaggi fluviali di Francesco Cuccuru.

​«Il “Ferragosto Escalaplanese” non è solo un evento, ma un'esperienza che celebra l'identità e la vivacità di Escalaplano. La varietà e la qualità degli artisti coinvolti, unita alla riscoperta delle tradizioni, rendono questa manifestazione un appuntamento imperdibile per l'estate sarda».

