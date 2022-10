Si intitola "Il mistero Moby Prince" il documentario di Salvatore Gulisano che ricostruisce la dinamica del disastro avvenuto il 10 aprile 1991 e nel quale morirono 140 persone.

Il film andrà in onda giovedì 20 ottobre in prima serata su Rai2.

Stasera a Livorno si terrà l'anteprima nazionale agli Hangar Creativi. Prodotto da Simona Ercolani e Stand by me per Rai Documentari, spiega una nota, il docufilm è stato girato grazie alla collaborazione con la seconda commissione di inchiesta della Camera e presenta documenti inediti, numerose interviste e testimonianze di familiari, giornalisti e autorità.

L'anteprima, alla presenza dei protagonisti del documentario, dei familiari e delle associazioni delle vittime, sarà preceduta dagli interventi, tra gli altri, del sindaco di Livorno Luca Salvetti, del direttore di Rai Documentari Fabrizio Zappi e di Simona Ercolani.

Un mese fa la clamorosa conclusione della relazione della commissione parlamentare d'inchiesta dopo poco più di un anno di lavoro, iniziato il 13 luglio 2021, sulla più grande catastrofe della marineria civile italiana.

La tragedia fu provocata da una terza nave “comparsa improvvisamente davanti al traghetto che provocò una virata a sinistra che ha poi determinato l'incidente”.

(Unioneonline/D)

