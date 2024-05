Torna a Cagliari dopo 27 anni L’Italiana in Algeri di Gioacchino Rossini. Al Lirico di via Sant’Alenixedda è tutto pronto per la prima recita, che andrà in scena stasera alle 20.30. Quello di stasera è il terzo appuntamento con l’opera. Il capolavoro del Cigno di Pesaro, amato dal pubblico, è un dramma giocoso in due atti su libretto di Angelo Anelli: uno dei capolavori buffi più popolari. L’allestimento, del 2009, ripreso poi nel 2013 e nel 2018-2019, arriva dal Teatro Regio di Torino, ed è firmato, per la regia, da Vittorio Borrelli, per le scene da Claudia Boasso, per i costumi da Santuzza Calì, ripresi da Paola Tosti, e per le luci da Andrea Anfossi, riprese da Vladi Spigarolo.

La direzione musicale è affidata a Massimo Zanetti, apprezzata ed ormai abituale presenza nelle stagioni cagliaritane, a cui spetta il compito di dirigere l’Orchestra e il Coro (maschile) del Teatro Lirico di Cagliari nel capolavoro del geniale compositore marchigiano. La maestra del coro è Mirca Rosciani, al suo debutto a Cagliari e in sostituzione di Giovanni Andreoli impegnato a dirigere i concerti del Coro femminile, mentre il maestro al cembalo è Francesco Massimi. L’edizione dell’opera eseguita è quella critica della Fondazione Rossini di Pesaro, a cura di Azio Corghi, in collaborazione con Universal Music Publishing Ricordi s.r.l., Milano.

I protagonisti del cast, come da tradizione, si alterneranno nelle recite: Fabrizio Beggi (3-5-8-10-12)/Alessandro Abis (4-7-9-10-11) (Mustafà), Chiara Notarnicola (Elvira), Alessandra Della Croce (Zulma), Alberto Petricca (Haly), Antonino Siragusa (3-5-8-10-12)/Chuan Wang (4-7-9-10-11) (Lindoro), Teresa Iervolino (3-5-8-10-12)/Anna-Doris Capitelli (4-7-9-10-11) (Isabella), Bruno Taddìa (3-5-8-10-12)/Vincenzo Taormina (4-7-9-10-11) (Taddeo).

L’opera, della durata complessiva di 2 ore e 40 minuti circa compreso l’intervallo, viene rappresentata in lingua italiana. Previste le seguenti repliche: sabato 4 maggio alle 19 (turno G); domenica 5 maggio alle 17 (turno D); mercoledì 8 maggio alle 20.30 (turno B); giovedì 9 maggio alle 19 (turno F); venerdì 10 maggio alle 20.30 (turno C); sabato 11 maggio alle 17 (turno I); domenica 12 maggio alle 17 (turno E). Gli appuntamenti per le scuole che prevedono l’esecuzione in forma ridotta dell’opera della durata complessiva di 60 minuti circa, sono: martedì 7 maggio alle 11 e venerdì 10 maggio alle 11. Nel ruolo di narratore si esibisce l’attore cagliaritano Simeone Latini.

