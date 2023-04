Sarà il Bflat, diretto da Marco Tullio Coco, ad ospitare a Cagliari martedì 4 aprile uno dei più importanti chitarristi al mondo, Frank Gambale, storico componente della Chick Corea Electric Band e forte di una carriera di oltre quarant’anni nel circuito internazionale del jazz.

Il celebre virtuoso delle sei corde può essere considerato a tutti gli effetti una delle leggende mondiali del pentagramma.

Vincitore di un Grammy e per ben due volte scelto, insieme a Corea, tra i giganti della musica nelle nominations per l’Oscar delle sette note, l’australiano è un vero prodigio dello strumento grazie allo “Sweep Picking”, una tecnica avanzata per l’esecuzione chitarristica che l’ha reso formatore e fonte di ispirazione per generazioni di chitarristi in tutto il mondo.

Una carriera innovativa, inquieta, sempre ai massimi livelli con all’attivo tredici album come leader e altri venticinque con collaborazioni internazionali, oltre a quella solidissima con Chick Corea, tra cui Vital Information, Steve Smith e tanti altri prestigiosi.

L’incontro di Frank Gambale, che torna in Sardegna a distanza di 15 anni dalla sua ultima presenza nell’Isola quando fu protagonista di una memorabile masterclass con assistente il Maestro Riccardo Carta e successivo concerto in duo con Maurizio Colonna titano delle sei corde classiche, sarà articolato in due fasi.

La prima parte sarà una clinic in cui l’artista suonerà alcuni dei suoi brani più celebri al termine dei quali spiegherà come ha lavorato sullo strumento, parlerà della sua tecnica, analizzando aspetti musicali legati allo stile compositivo ed esecutivo, e potrà rispondere a domande poste direttamente dal pubblico.

Alla fine della sezione colloquiale Frank Gambale darà vita alla seconda parte della serata: un mini live accompagnato dalla superband del Bflat composta per l’occasione da Daniele Russo alla batteria, Fabio Useli al basso e Mauro Mulas alle tastiere.

Per questo, rispetto ad un concerto tradizionale, l’evento al jazz club del Quartiere del Sole sarà più intimo e familiare creando un legame diretto tra l’artista ed i 120 fortunati che riusciranno ad assistere all’evento.

L'imperdibile appuntamento è organizzato da Roberto Messori, Enrico Sesselego, 2121 Studio e Tronus Guitars, in collaborazione con Pesolo Strumenti Musicali ed avrà inizio alle ore 21.

