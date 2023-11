Grande risultato per Enrico Leonello, in arte Dèlè: il cantante di Capoterra, trapiantato in Abruzzo, ha centrato il secondo posto al premio “Mia Martini”, uno dei concorsi canori più importanti d’Italia.

Il cantante sardo era in gara nella categoria emergenti con il brano intitolato “Saprò guardarti”, scritto da lui e composto da Flavio De Carolis: il secondo gradino del podio centrato da Dèlè, evidenzia ancora una volta l’alto livello raggiunto dall’artista di Capoterra.

«Sono molto felice di questo risultato – racconta Enrico Leonello -, arrivare sul podio in un concorso canoro pieno di talenti è una grande soddisfazione. Ho gareggiato con ragazzi molto più giovani di me, che sono sicuro avranno un futuro nel mondo della musica: mostrare il mio valore in un contesto di tale prestigio ripaga di tutti i sacrifici fatti per arrivare sin qui. Durante questa rassegna canora non mi sono sentito mai solo, ho potuto contare sull’affetto dei tanti amici sardi e abruzzesi che mi hanno sostenuto sino alla fine. Partecipare alla fase finale del premio “Mia Martini” per me era già una vittoria, classificarsi al secondo posto è un sogno che si avvera».

