Nikita Pelizon è la vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Dopo sei mesi e mezzo di dirette ed eliminazioni, la modella 29enne è arrivata in cima alla classifica. In finalissima erano in due: lei e la 31enne Oriana Mazzoli. Tra loro – nei mesi trascorsi dentro la casa più chiacchierata d’Italia – non c’è mai stata un’intesa. E anche se molti si immaginavano un finale del genere, in tanti sognavano per la conclusione del reality un vincitore diverso.

Ma il tanto agognato montepremi da 100mila euro ora è in mano della Pelizon, votata dal pubblico a casa. E la Vip, che non ha mai abbandonato l’avventura televisiva superando tutte le prove del format, ora si gode la vincita seduta sulla vetta del podio.

