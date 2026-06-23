Fa tappa ad Alghero giovedì la rassegna Notturni Contemporanei. Alle 21 nel chiostro della chiesa di San Francesco (ingresso libero) si esibiranno gli allievi dei Conservatori di Sassari e Cagliari, impegnati nell’esecuzione di brani classici e contemporanei, questi ultimi scritti da studenti di Composizione dei due istituti.

La serata, in collaborazione con l’Associazione Arte in Musica, sarà aperta dalla violinista Lina Jukneviute del Conservatorio cagliaritano, che presenta musiche di Bach, Ysaye e Ernst, insieme a un brano scritto da Emanuele Piras. A seguire, gli studenti del Canepa Nicolò Vacca al flauto e Michele Ragone al pianoforte presenteranno la Sonata in la minore “Arpeggione” di Franz Schubert e una composizione di Michele Ragone.

A causa di un’avaria all’impianto di condizionamento, che ha reso improvvisamente impraticabile la sala Sassu, è rinviato invece a data da destinarsi il concerto previsto per mercoledì 24 giugno con i pianisti Mauro Masala e Fabio Moi e inserito nella rassegna “I mercoledì del Conservatorio”.

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