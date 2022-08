“Continuo a fare il pastore o lascio tutto?”, questo il quesito che ieri sera, nella puntata di “Help-Ho un dubbio”, trasmissione su Rai Due che ha segnato il ritorno di Caterina Balivo, ha posto Gigi Sanna.

Il cantante degli Istentales, molto conosciuto in Sardegna per la sua attività musicale, nella vita fa il pastore e al pubblico in studio ha chiesto un’opinione sul suo futuro. Il format del programma prevede che gli spettatori esprimano il loro voto dopo aver ascoltato la storia del protagonista.

Sanna ha esposto la sua situazione che vive tra molte difficoltà: dal prezzo del latte agli agnelli “che quasi nessuno vuole più”, e ancora: non c’è mai un giorno di riposo per chi alleva animali, non ci sono sabati, domeniche, “saranno 30 anni che non vado in vacanza”. L’attività è quella di famiglia, che già seguivano suo nonno e i suoi zii, ma ora è sempre più complicato continuare. Due i contributi video mandati in onda: quello della madre, che ha sostenuto la necessità di andare avanti, e quello della fidanzata di Gigi Sanna, che invece gli ha consigliato di lasciare questo lavoro e dedicarsi alla sua musica e alla sua vena artistica.

Due sono stati i momenti di commozione: quando ha parlato sua madre, il cantante ha commentato con: “Una mamma cresce 100 figli, ma 100 figli non campano una mamma”, e poi i sensi di colpa di cui potrebbe essere vittima: “Se poi di notte sogno mio nonno e i miei zii che mi dicono ‘Gigi, ma cosa stai facendo?’, perché io non tradisco, non tradisco mai”, ha sottolineato.

Infine il responso: il pubblico si è espresso affinché continui nella sua vita di pastore, il 66 per cento contro il 34 per cento che invece gli suggeriva di cambiare tutto e lasciare la campagna.

E così, ha confermato Gigi Sanna, sarà: per lui il lavoro di pastore resta il suo futuro.

(Unioneonline/s.s.)

