Quattro intense giornate a Sassari e una in contemporanea con Cagliari. E' la novità più gustosa nella 6^ edizione del festival letterario Fino a Leggermi Matto, curato dalle Ragazze Terribili. Quattro giorni, dal 2 al 5 ottobre, per raccontare nuove storie di musica tra le pagine, parole e note tra miti musicali e letterari del passato e avanguardie contemporanee.

Tantissimi gli ospiti di questa edizione 2025 che porterà a Sassari per la prima volta Tommaso “Piotta” Zanello, protagonista nella serata di chiusura col suo libro "Corso Trieste"

Serata inaugurale giovedì 2 ottobre alle 19.30 al Padiglione Tavolara di Sassari, per il reading di Fulvio Accogli ad aprire l’omaggio a Franco Battiato, con lo scrittore, critico musicale e musicista Fabio Zuffanti che, in dialogo con Franco Ferrandu presenterà il suo libro “Sacre Sinfonie. Battiato: tutta la storia”, e con il live set di Beeside .

Ospiti della giornata anche Giuseppe Cucinotta con il suo “La musica di Stephen King” e il sociologo Gennaro Ascione con “Napoli Balla. Dancefloor e sottoculture nella città postcoloniale”.

Da segnalare che il 4 ottobre si sdoppia, perché oltre alla giornata sassarese è previsto un evento a Cagliari, a Su Tzirculu, dove Donato Zoppo in dialogo con Maurizio Pretta presenterà “Eroi nel vento. Quarant’anni di Desaparecido dei Litfiba”.

