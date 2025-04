Lui stesso l'ha definita "musica delle radici nere per tutti". Fenomeno non solo musicale ma anche umano, lo statunitense Fantastic Negrito è il primo grande nome internazionale dell’edizione 2025 del Festival Abbabula. Grazie all'organizzazione delle Ragazze Terribili si esibirà il 5 agosto in piazza Moretti a Sassari.

Il suo stile musicale abbraccia il blues, l'R&B e il roots rock. Le canzoni raccontano la sua straordinaria storia, la sua arte e la sua vita, testimonianza di resilienza e trasformazione attraverso la musica. Ottavo di quindici fratelli, cresce in una famiglia musulmana profondamente religiosa. A 12 anni, si trasferisce a Oakland (California) e vive l'adolescenza immergendosi nella scena musicale locale, ispirato dall'album "Dirty Mind" di Prince e decidendo di apprendere autonomamente a suonare diversi strumenti.

«Quando avevo dodici anni mio padre smise di parlarmi e mi cacciò dalla mia casa - racconta Fantastic Negrito - Non l’ho visto mai più ed è morto mentre ero in affidamento. Nel disco gli racconto cos’ho combinato nella mia vita».

L'apertura della serata è affidata Francesco Piu, artista sardo che ha fatto del blues la sua lingua madre portando la sua energia e il suo talento in giro per il mondo, Il bluesman sardo sarà accompagnato dalla sua band: Jim Solinas (hammond e clavinet), Gavino Riva (basso e cori), Mauro Cau (batteria).

