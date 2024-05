Manca solo un giorno all’apertura della 68esima edizione dell’Eurovision Song Contest, la più famosa e seguita competizione musicale europea in corso a Malmö, nel sud della Svezia, dal 7 all'11 maggio.

Organizzato dal 1956 dall’European Broadcasting Union (EBU), che riunisce le principali tv europee, vi partecipano anche Armenia, Azerbaijan, Israele, Australia. A condurlo saranno l’attrice svedese Malin Åkerman e la comica Petra Mede, che lo presentò anche nel 2013 e nel 2016.

Si terrà in due serate: due semifinali martedì 7 e giovedì 9 maggio più la finale, sabato 11. I Paesi partecipanti saranno 37, 27 dei quali presentano cantanti solisti, più sette duetti e tre gruppi.

Le serate di martedì e giovedì verranno trasmesse in diretta su Rai 2, la finale su Rai 1, con il commento di Mara Maionchi e Gabriele Corsi. Saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay, su Rainews.it e sul canale YouTube di Eurovision. In radio si potranno ascoltare su Rai Radio 2.

La prima semifinale

La prima semifinale è martedì 7 maggio: i finalisti di diritto, che si esibiranno fuori concorso e che votano in questa serata, sono Isaak per la Germania con Always on the Run, Olly Alexander per il Regno Unito con Dizzy, Markus & Martinus per la Svezia con Unforgettable. Grazie a una modifica del regolamento per la prima volta anche loro si esibiranno durante le semifinali.

Gli altri artisti che, invece, si esibiranno sono:

Cipro: Silia Kapsis con Liar

Croazia: Baby Lasagna con Rim Tim Tagi Dim

Irlanda: Bambie Thug con Doomsday Blue

Lituania: Sylvester Belt con Luktelk

Polonia: Luna con The Tower

Serbia: Teya Dora con Remonda

Ucraina: Alyona Alyona & Jerry Heil con Teresa & Maria

Australia: gli Electric Fields con One Milkali (One Blood)

Azerbaigian: Fahree feat. Ilkin Dovlatov con Özünlə apar

Finlandia: Windows95Man con No Rules!

Islanda: Hera Björk con Scared of Heights

Lussemburgo: Tali con Fighter

Moldavia: Natalia Barbu con In The Middle

Portogallo: Iolanda con Grito

Slovenia: Raiven con Veronika

La seconda semifinale

Nella seconda semifinale di giovedì 9 maggio, invece, i finalisti di diritto che votano in questa serata sono Angelina Mango per l'Italia con La noia, Slimane per la Francia con Mon Amour, e i Nebulossa per la Spagna con Zorra.

Gli altri artisti in gara, invece, sono:

Albania: Besa con Titan

Armenia: i Ladaniva con Jako

Austria: Kaleen con We Will Rave

Cechia: Aiko con Pedestal

Danimarca: Saba con Sand

Malta: Sarah Bonnici con Loop

Svizzera: Nemo con The Code

Belgio: Mustii con Before the Party's Over

Estonia: i 5miinust e i Puuluup con (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Georgia: Nutsa Buzaladze con Fire Fighter

Grecia: Marina Satti con Zari

Israele: Eden Golan con Hurricane

Lettonia: Dons con Hollow

Norvegia: i Gåte con Ulveham

Paesi Bassi: Joost Klein con Europapa

San Marino: i Megara con 11:11

Come si vota

In semifinale vota solo il pubblico tramite app o sul sito dell’Eurovision: possono votare dall’anno scorso anche i Paesi che non partecipano all’evento, mentre come sempre non si potrà scegliere la canzone del proprio Paese. Per la finale al voto del pubblico si sommerà quello delle giurie di esperti di ciascuno dei Paesi qualificati.

I favoriti

Tra i favoriti per la vittoria ci sarebbe Baby Lasagna per la Croazia con Rim Tim Tagi Diz, Nemo per la Svizzera con The Code, e alyona alyona & Jerry Heil per l’Ucraina con Teresa & Maria. Al quarto posto la nostra Angelina Mango, al quinto Joost Klein per l’Olanda con Europapa.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata