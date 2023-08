Taglia il traguardo delle quindici edizioni e festeggia questo importante traguardo con un grande artista: venerdì 18 agosto, Eugenio Finardi sarà protagonista della prima serata del Summer Blues Festival 2023 di Aglientu, organizzato dall’associazione culturale “La Muita”, grazie al contributo del Comune di Aglientu, della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna. I concerti si terranno tutti nell’anfiteatro comunale di Aglientu. Si parte sempre dal primo pomeriggio con gli aperitivi, per continuare con due grandi concerti nel main stage e si concluderà con i concerti dell'After festival.

La giornata inaugurale sarà, come tradizione, il 18 agosto alle ore 18,30 con l'aperitivo blues che vedrà sul palco il bluesman romano Bonny Jack con il suo muddy blues e dark folk. Grande concerto serale dalle ore 22, con Eugenio Finardi, in versione “anima blues”. A seguire il secondo concerto con l’esibizione della band statunitense britannica The Malone Sibun Band. A seguire After festival con la band Texas Strong.

La seconda serata, il 19 agosto, partirà con l'aperitivo dell'icona del blues sardo Vittorio Pitzalis che proporrà il suo repertorio. Alle ore 22 arriva da Chicago il grande trombettista e cantante Boney Fields con la sua big band per una irresistibile miscela di funk e blues, che gli ha permesso di esibirsi insieme a personaggi del calibro di Buddy Guy, James Cotton, Maceo Parker solo per citarne alcuni. Da anni calca i palchi di mezzo mondo facendo divertire e ballare con la sua contagiosa energia. In serata salirà sul main stage uno degli esponenti di spicco del blues italiano Cek Franceschetti & The Stompers. A seguire l'After festival con la band Southern Rock The Moonshine.

La terza e ultima giornata, il 20 agosto, si aprirà con l'aperitivo di Cek Franceschetti . Alle 22 parte una serata dedicata interamente al Rock Blues made in UK. Ad esibirsi per primi saranno i musicisti della band originale di Rory Gallagher, la Band of Friends a celebration of the music of Rory Gallagher. Chiuderà il festival la novità del rock blues UK, The Zac Schulze Gang. Nata nel Kent nel 2020 la band capitanata da Zac Schulze, insieme al fratello batterista Ben e al cantante bassista Ant Greenwell, nel giro di pochissimo tempo è diventata una delle band più importanti del Regno Unito. I concerti sono tutti gratuiti. Informazioni su www.aglientusummerfestival.it e Facebook: aglientusummerbluesfestival.

© Riproduzione riservata