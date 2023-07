Elisabetta Canalis, ospite di Diletta Leotta nel podcast “Mamma Dilettante”, racconta un momento drammatico vissuto con la figlia Skyler. La piccola, otto anni, nata dal matrimonio ormai finito con il chirurgo ortopedico Brian Perri, stava soffocando per un pezzo di mela. E lei l’ha salvata con la manovra di disostruzione.

«Ho fatto la famosa manovra di Heimlich – ha spiegato la modella sarda, 44 anni -. Mia figlia era seduta vicino a me e stavamo guardando un cartone animato, lei stava mangiando una mela. Smette di respirare. Alcuni bambini iniziano a diventare blu perché non respirano. Non fai in tempo a chiamare i soccorsi. Devi girarli di schiena e dare due colpi qui dietro. La lucidità per farlo ti viene perché sei la mamma. Ma viene a chiunque».

È fondamentale saper fare la manovra di Heimlich, ricorda: «Soprattutto se affidi tua figlia a qualcuno quando non ci sei, questa persona deve essere capace di fare queste cose. È un attimo che mettono qualcosa in bocca e non respirano più. Io non me ne sono accorta subito, ho visto che non respirava, non respirava e ho detto ‘oddio’. Invece l’ho fatta ed è venuta perfetta».

Canalis, secondo il settimanale Gente, è ufficialmente divorziata da Perri. La coppia avrebbe dichiarato, nei documenti ufficiali, di aver scelto la separazione per «differenze inconciliabili e non più sanabili» che hanno portato a «un drastico allontanamento». Le nozze risalgono al 2014.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata