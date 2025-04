Una delle date della rassegna “I mercoledì del Conservatorio” e il Concerto di Pasqua saranno proposti mercoledì e venerdì nella basilica del Sacro Cuore a Sassari.

Il primo appuntamento è il 9 aprile, alle 19.30, con l’organista Antonio Frigè, concerto in collaborazione con l’Associazione Arte in Musica. Frigè, concertista di livello internazionale, suonerà l’organo Tamburini del 1962 proponendo brani composti nel secolo XVII dai Flores de Musica di Antonio Martin y Coll, Pablo Bruna, Dietrich Buxtehude, Georg Muffat, Johann Pachelbel e Johann Gottfried Walther.

Venerdì alle 20.30 l’Orchestra sinfonica e il Coro da camera del Conservatorio sassarese saranno protagonisti del Concerto di Pasqua. L’orchestra di oltre 40 elementi, formata in larga parte dagli allievi del Canepa e integrata da alcuni allievi del Liceo musicale “Azuni” di Sassari, sarà diretta da Andrea Barizza, docente di Esercitazioni orchestrali del Conservatorio, mentre il coro di 31 elementi, anch’esso con alcuni allievi del Liceo, è preparato da Clara Antoniciello, docente di Lettura della partitura.

Saranno eseguiti la suite Pelléas et Mélisande op. 46 per orchestra (1905) di Jean Sibelius e il Requiem per soprano solo, coro misto e orchestra (1985) di John Rutter. Il soprano solista sarà l’allieva Alessia Cozzolino.

