Al Teatro Comunale di Ittiri, il 21 gennaio alle 20:30, un nuovo appuntamento del Mab Teatro, inserito all'interno della stagione culturale diretta da Daniele Monachella.

“Dopodiché stasera mi butto” è una commedia della compagnia “Generazione disagio” prodotta assieme a Proxima Res, realizzata e interpretata da Enrico Pittaluga, Graziano Sirressi, Andrea Panigatti e Luca Mammoli, con la regia del co-autore Riccardo Pippa, il patrocinio del Comune di Ittiri e il contributo di Fondazione di Sardegna.

Come rimarcano i promotori: «Lo spettacolo è una cinica e divertente auto-analisi collettiva che non fa sconti a nessuno. È irriverente, comico e profondo, costringe a fare i conti con il mondo che abbiamo costruito e la vita che vorremmo, mentre ci parla d'amore, paura del futuro, lavoro, sessualità, politica, solitudine e rassegnazione. Attraverso quattro personaggi – proseguono - il pubblico è condotto all’interno di una folle partita, in uno strano e innovativo gioco dell'oca che ha come obiettivo la casella finale del suicidio. Un conduttore coinvolge gli spettatori per fare avanzare tre pedine umane sul tabellone, che sono anche tre figure chiave dell’ultima generazione: un dottorando, un precario e uno stagista».

La commedia ha vinto il concorso nazionale Roma Playfestival 1.0, il bando Teatro Off Artificio, il bando “Le città visibili” terza edizione, il concorso Giovani realtà del teatro, la Menzione speciale Giuria sia al premio Scintille Asti teatro 35 che al Premio nazionale Intransito, e ha raggiunto il record d’incassi e presenze di pubblico al Torino Fringe Festival.

© Riproduzione riservata