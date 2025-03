Scontro al vetriolo tra Valerio Scanu e Tony Effe.

Il cantante maddalenino, vincitore di Sanremo nel 2010, fresco concorrente di Ora o mai più e difensore del bel canto versus l’uso dell’autotune, ha attaccato l’ex Dark Polo Gang per la sua performance a Sanremo: «C'è chi va a Sanremo e non sa cantare – ha detto ospite della trasmissione radio Maschio Selvaggio -. Secondo me il più emblematico – ma lo sa anche lui, non stiamo scoprendo la musica -, è Tony Effe: non è intonato per niente, io dico che non sa cantare ma credo che lo sappia anche lui. 'Damme na' mano', neanche la forza di uno strumento come l'autotune è riuscito a intonarla. Ma questo lo dico con il massimo della simpatia».

Striscia la notizia ne ha approfittato per “attapirare” Tony Effe, che a sua volta ha risposto a tono: «Io lavoro tutti i giorni, a differenza di Valerio… Sono passati quindici anni da quando ha vinto Sanremo, cerchiamo di evolverci!». «Di base mi sono divertito – ha aggiunto – a parte la stampa e quelli che cag...o il ca...o, tipo sto Valerio Scanu".

«Se lavorare ogni giorno significa usare l'autotune e mettere due foto sui social, allora ha ragione: io non lavoro – ha di nuovo replicato Scanu intervistato a Generazione Z -. E comunque io Sanremo l'ho vinto anche se quindici anni fa e lui ancora no». Ma Scanu ne ha per tutti: «A Sanremo hanno cantato quasi tutti con l'autotune, tranne pochi, come Giorgia e Simone Cristicchi. Alcuni avrebbero invece meritato di più. Chi? Serena Brancale, che canta benissimo e suona in maniera splendida».

