La Sardegna brilla sulla scena internazionale della danza sportiva grazie al talento di Sofia Pigliacampo. La giovanissima ballerina ha conquistato il primo posto nella categoria dei quattro balli agli UK International Championships, una delle competizioni più prestigiose e selettive al mondo, andata in scena in Inghilterra e capace di richiamare atleti da ogni angolo del pianeta.

Un successo di grande rilievo, ottenuto in un contesto di altissimo livello tecnico, dove Sofia si è distinta per eleganza, musicalità e precisione, imponendosi su una platea internazionale estremamente competitiva.

Dietro la medaglia d’oro c’è un percorso fatto di allenamenti quotidiani, sacrifici e una determinazione fuori dal comune per la sua età. Sofia non ha mai smesso di credere nel proprio sogno, sostenuta dalla famiglia e guidata dalle sue insegnanti.

La giovane campionessa si allena alla Twins Dance Studio di Quartu, diretta dalle maestre Anna e Silvia Scintu, punto di riferimento per la danza sportiva nel territorio.

«Vedere Sofia raggiungere traguardi di questo livello è per noi un orgoglio immenso – raccontano le insegnanti –. È una bambina speciale, che affronta ogni allenamento con serietà e passione. Questo risultato dimostra che l’impegno costante e l’amore per ciò che si fa possono davvero trasformare i sogni in realtà».

Alla stessa competizione ha partecipato anche Rebecca Loi, appena 7 anni, altra allieva della Twins Dance Studio, che ha raggiunto la semifinale nei quattro balli. Per lei si è trattato della prima esperienza in una gara internazionale di tale portata: un debutto importante, lontano da casa.

© Riproduzione riservata