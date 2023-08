A Sanremo con la Sardegna nel cuore e con l’obiettivo di sorprendere il pubblico ma anche loro stessi. Vogliono fare sul serio gli Sbandaband, gruppo rock di Terralba, in partenza per le finali nazionali di Sanremo Rock, costola del più celebre Festival di Sanremo. Saliranno sul palco del teatro Ariston in una delle date in programma, dal 4 all’8 settembre, sognando di arrivare alla finalissima del 9 settembre. Insieme da soli cinque anni, il quintetto composto da Andrea Zaccolo, Luciano Soffiato, Paolo Porceddu, Paolo Leotardi e Mauro Cicu ha già collezionato numerosi successi. L’ultimo è stato lo scorso 10 agosto a Iglesias, con la vittoria alle selezioni regionali di Sanremo Rock.

Ora arriva la vera sfida per il gruppo di Terralba, come racconta il cantante Mauro Cicu: «Inizia il percorso più difficile, sappiamo che l’emozione di suonare all’Ariston può giocare brutti scherzi, ma siamo consapevoli che dietro c'è un lungo percorso di lavoro. Ci stiamo dedicando tantissimo alla musica, vogliamo arrivare a Sanremo per giocarcela con con tutte le nostre forze. Non vogliamo accontentarci della vittoria regionale. Stiamo provando le nostre canzoni quasi ogni giorno».

Gli Sbandaband porteranno a Sanremo due canzoni, molto diverse fra loro: il nuovo singolo Libera Cammini, una dolce ballad dedicata alle donne il cui videoclip, girato nell’ex colonia marina “Francesco Sartori” della spiaggia di Funtanazza, è uscito lo scorso giugno e Pistillone, il brano più conosciuto del gruppo, una storia dal testo ironico e dallo stile giocoso. Due brani differenti, uniti dal racconto di storie personali in cui tutti si possono identificare e che hanno ottenuto un ampio apprezzamento dal pubblico di Iglesias e dai fan storici della band.

«Il nostro sound abbraccia diversi generi musicali, mescolando elementi di rock, pop, funk e tanto altro. Questa fusione di stili ci permette di esplorare nuovi territori musicali e di offrire un’esperienza coinvolgente e sorprendente»: così il gruppo descrive se stesso, nel proprio canale YouTube. Sempre su YouTube si è dimostrato l’affetto degli ascoltatori degli Sbandaband: il video di Libera Cammini ha ottenuto circa 29 mila visualizzazioni.

«Siamo cresciuti facendo serate in compagnia di altri gruppi. Uniti dalla nostra passione per la musica, cinque anni fa abbiamo cominciato a scrivere i nostri testi e a comporre la nostra musica. Siamo arrivati a Sanremo Rock a marzo, quando abbiamo inviato un nostro brano, che è piaciuto a una giuria di esperti – racconta Cicu – Vorremmo incidere un album, una volta conclusa l’esperienza a Sanremo Rock».

© Riproduzione riservata