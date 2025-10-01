Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete – Un incarico extra si rivela più interessante del previsto. Sfruttate la novità per mettervi maggiormente in luce.

Toro – Un clima disteso in famiglia vi aiuta a ricaricare le energie. Il calore domestico oggi è la vostra forza.

Gemelli – Un incontro amichevole vi ispira. Condividere idee stimola la creatività e apre prospettive inattese.

Cancro – Nel lavoro puntate sulla concretezza: meglio agire con calma che rincorrere ogni occasione al volo.

Leone – Un messaggio affettuoso risveglia emozioni dimenticate. L’amore oggi chiede attenzione e presenza.

Vergine – Sentite il bisogno di mettere ordine anche dentro di voi. Un po’ di silenzio aiuta sempre a capire le priorità.

Bilancia – Una telefonata vi mette di buonumore. Anche un contatto breve può ravvivare legami che contano.

Scorpione – La gestione delle spese richiede attenzione, ma senza esagerare troppo con le rinunce: serve equilibrio.

Sagittario – Un’occasione interessante vi stuzzica molto, ma prima di dire sì, fate il punto su cosa cercate davvero.

Capricorno – Un chiarimento con un parente vi toglie un grosso peso. La disponibilità al confronto oggi sarà premiata.

Acquario – Nel tempo libero scegliete attività leggere. Staccare un po’ vi darà energia per ciò che conta davvero.

Pesci – In amore meglio parlare che immaginare. Anche un dubbio espresso con delicatezza vi rafforza.

